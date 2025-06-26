Ibrahima Konate, Real Madrid'i istiyor!

Liverpool, Trent Alexander-Arnold senaryosunun bir benzerini yaşamaktan çekiniyordu. Bu endişe, Ibrahima Konate özelinde gerçeğe dönüşmek üzere.Foot Mercato'nun haberine göre, Fransız savunmacı sözleşmesinin sona ereceği 2026 yazında kulüpten ayrılmak istiyor.Kulüp, durumun farkında olarak sözleşme yenileme görüşmelerine başlamış olsa da şu ana dek bir anlaşma sağlanamadı.2026 yazında Liverpool'daki beşinci sezonunu tamamlamış olacak Konate, bu süreçte savunmanın vazgeçilmez ismi haline geldi. Virgil van Dijk ile uyumu ve performansıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, Fransız Milli Takımı'nda da kalıcı bir yer edindi.Konate, veda etmeye hazırlandığı son sezonunu Anfield'da taraftarlarla birlikte geçirecek.Fransız yıldızın durumu birçok kulübün radarına girmiş durumda. Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa devleri şimdiden süreci yakından takip ediyor.Paris doğumlu olan Konate'nin PSG'ye olası bir dönüşe nasıl yaklaşacağı merak konusu. Ancak oyuncunun gönlünde yatan tercihin Real Madrid olduğu ifade ediliyor.Milli takımda da son dönemde liderlik rolünü üstlenen 25 yaşındaki savunmacı, 2026 yazında serbest kalacak olmasıyla birlikte Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olacak gibi görünüyor. Liverpool ise, bu ayrılığın yaratacağı boşluğu nasıl dolduracağını şimdiden düşünmek zorunda kalabilir.