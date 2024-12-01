Hüseyin Yücel, ameliyat edilen Paulista'yı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, sol kalça ön adale tendonunda yırtık teşhisi sonrası ameliyat edilen Gabriel Paulista'ya ziyarette bulundu.

Haber; AA
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Hüseyin Yücel, ameliyat edilen Paulista'yı ziyaret etti
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01 Aralık 2024 17:22
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, sol kalça ön adale tendonunda yırtık teşhisi sonrası ameliyat edilen Gabriel Paulista'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı.

Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya sahalara daha güçlü döneceği temennisinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

 
 
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