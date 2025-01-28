Hürriyet yazarlarından Beşiktaş yorumları

Süper Lig'de 21. haftanın geride kalmasıyla birlikte heyecan da artarak devam etti.
Hürriyet gazetesi spor yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke, Mehmet Arslan "Solskjaer yönetiminde sezonun en iyi gününü Bilbao karşısında yaşayan Beşiktaş, Antalya'ya takıldı. Bu istikrarsızlığın çözümü ne?" sorusuna yanıt aradı.
"SORUNUN CEVABI SOLSKJAER'DE"
FIRAT AYDINUS: "İmkan olsa her hafta gelen teknik direktör ilk maç sonrası gönderilip, yeni bir hoca ile bir sonraki maça çıkmak istenecek neredeyse! Son 3 sezondur aynı senaryo; yeni teknik adam geliyor ilk maç 'İşte bu' dedirtiyor sonraki maç hayal kırıklığı. Akabinde Serdar Topraktepe geliyor ilk maç iyi görüntü sonrası yeni hoca arayışına giriliyor. Bilbao maçındaki Beşiktaş mı, Antalya'daki Beşiktaş mı? Bekleyip göreceğiz. Bunun cevabı Solskjaer'de."
"KONTRATAĞA DAHA YATKIN"
GÜNTEKİN ONAY: "Beşiktaş'ın oyuncu yapısı temaslı oyuna uygun değil. Rakip, alan vermeyen agresif bir savunma yapınca Beşiktaş bocalıyor. Ayrıca takım geçiş hücumları ve kontratağa yatkın oyunculardan kurulu. Solskjaer'in geliştirmesi gereken en önemli şey topa sahip olup akıcı bir pas trafiği ve atak devamlılığı. Ayrıca Beşiktaş puan olarak geride kaldı diye hakemlerin her hafta aleyhine karar vermesi gerekmiyor. Yönetimin bunu çözmesi şart."
"ANTALYA MAÇINA AYNI 11'LE ÇIKMALIYDI"
UĞUR MELEKE: "Öncelikle perşembe gecesi Beşiktaş'ın gösterdiği performansın bizi gururlandırdığını söyleyeyim. Ancak neden bilemiyorum, Solskjaer taşlarla oynayarak çıktı Antalya karşısına. Oysa merkezde Rafa, solda Muci, en uçta İmmobile'li grup, Samsun önünde son 30'da, Athletic maçında da 90 dakika güzel bir ritim yakalamışlardı. Athletic maçından sonra 4 gün boşluk vardı. Twente müsabakasına da 4 gün vardı daha. Bence Solskjaer aynı 11'le çıkabilirdi Antalya maçına"
"KADROSU YETERLİ DEĞİL"
Mehmet ARSLAN: "Her takım teknik direktör değişikliğine bir tepki verir. Yere vurduktan sonra elbette yükselirsiniz. Ama bu istikrarlı bir yükselişe dönüşürse anlam kazanır. Beşiktaş, o ritmi yakalama konusunda kadro yeterliliğine sahip bir takım değil. Bazen iyi mücadele eden ama çoğu zaman da verimli olamayan bir kadrosu var. Ne yazık ki bu sezonu teknik adam değişikliği bile kurtaramayacak."
Hürriyet yazarlarından Beşiktaş yorumları
Beşiktaş'ın son durumu Hürriyet'te Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Fırat Aydınus isimlerinden oluşan bir ekip tarafından yorumlandı.
Süper Lig'de 21. haftanın geride kalmasıyla birlikte heyecan da artarak devam etti.
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