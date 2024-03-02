İngiltere Championship'in 35. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City deplasmanda Ryan Lowe'un yönetimindeki Preston ile karşılaştı.



Deepdale'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi.



Hull City'de milli oyunculardan Abdülkadir Ömür 65. dakikada, Ozan Tufan ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte 56 puana ulaşan Hull City play-off potasındaki yerini korurken, Preston 53 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Birmingham'ı ağırlarken, Preston deplasmanda Southampton'a konuk olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU