Hull City, Preston ile yenişemedi

İngiltere Championship'in 35. haftasında Hull City deplasmanda Preston ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City, Preston ile yenişemedi
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02 Mart 2024 20:15
İngiltere Championship'in 35. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City deplasmanda Ryan Lowe'un yönetimindeki Preston ile karşılaştı.

Deepdale'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi.

Hull City'de milli oyunculardan Abdülkadir Ömür 65. dakikada, Ozan Tufan ise 86. dakikada oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte 56 puana ulaşan Hull City play-off potasındaki yerini korurken, Preston 53 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde  Birmingham'ı ağırlarken, Preston deplasmanda Southampton'a konuk olacak.
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