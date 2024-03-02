İngiltere Championship'in 35. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City deplasmanda Ryan Lowe'un yönetimindeki Preston ile karşılaştı.
Deepdale'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi.
Hull City'de milli oyunculardan Abdülkadir Ömür 65. dakikada, Ozan Tufan ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte 56 puana ulaşan Hull City play-off potasındaki yerini korurken, Preston 53 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Birmingham'ı ağırlarken, Preston deplasmanda Southampton'a konuk olacak.
Deepdale'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi.
Hull City'de milli oyunculardan Abdülkadir Ömür 65. dakikada, Ozan Tufan ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte 56 puana ulaşan Hull City play-off potasındaki yerini korurken, Preston 53 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Birmingham'ı ağırlarken, Preston deplasmanda Southampton'a konuk olacak.
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