Hull City, Millwall'u tek golle geçti

İngiltere Championship'in 27. haftasında Milwall ile Hull City karşı karşıya geldi.



The Den'de oynanan mücadelede Hull City, Milwall'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtaki tek gol, 58 .dakikada Jake Cooper'ın kendi kalesine gönderdiği topla geldi.



2 MAÇ ARADAN SONRA GALİP



Bu sonuçla birlikte Hull City, 2 maç aradan sonra galip geldi ve küme düşme potasının bir basamak yukarısına yükseldi.



Milwall'un ise ligdeki galip gelememe serisi 5 maça yükseldi.



