Hull City, Millwall'u tek golle geçti

İngiltere Championship'in 27. haftasında Hull City, Milwall'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Hull City, Millwall'u tek golle geçti
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18 Ocak 2025 17:27
İngiltere Championship'in 27. haftasında Milwall ile Hull City karşı karşıya geldi.

The Den'de oynanan mücadelede Hull City, Milwall'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 58 .dakikada Jake Cooper'ın kendi kalesine gönderdiği topla geldi.

2 MAÇ ARADAN SONRA GALİP

Bu sonuçla birlikte Hull City, 2 maç aradan sonra galip geldi ve küme düşme potasının bir basamak yukarısına yükseldi.

Milwall'un ise ligdeki galip gelememe serisi 5 maça yükseldi.

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