Hollanda Kupası'nda şampiyon Go Ahead Eagles

Hollanda KNVB Kupası finalinde Go Ahead Eagles normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında AZ Alkmaar'ı 4-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hollanda Kupası'nda şampiyon Go Ahead Eagles
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 23:38
Son güncelleme 21 Nisan 2025 23:39
Hollanda KNVB Kupası finalinde Go Ahead Eagles ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

De Kuip'te oynanan mücadelenin normal süresi, 54. dakikada Troy Parrot ve 90+9. dakikada Mats Deijl'ın karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Go Ahead Eagles, kupayı kazanan taraf oldu.

Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. AZ ise kupayı beşinci kez kazanma fırsatını kullanamadı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery