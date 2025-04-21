Hollanda Kupası'nda şampiyon Go Ahead Eagles

Hollanda KNVB Kupası finalinde Go Ahead Eagles ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
De Kuip'te oynanan mücadelenin normal süresi, 54. dakikada Troy Parrot ve 90+9. dakikada Mats Deijl'ın karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Go Ahead Eagles, kupayı kazanan taraf oldu.
Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. AZ ise kupayı beşinci kez kazanma fırsatını kullanamadı.
De Kuip'te oynanan mücadelenin normal süresi, 54. dakikada Troy Parrot ve 90+9. dakikada Mats Deijl'ın karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Go Ahead Eagles, kupayı kazanan taraf oldu.
Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. AZ ise kupayı beşinci kez kazanma fırsatını kullanamadı.