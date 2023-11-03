Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta heyecanı
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03 Kasım 2023 14:29
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:

3 Kasım Cuma:

14.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Aksaray)

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- Yenimahalle Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)

4 Kasım Cumartesi:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor (Çamlıca)

16.00 Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Merkez)

5 Kasım Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Mudanya)

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