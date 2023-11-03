Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:
3 Kasım Cuma:
14.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Aksaray)
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- Yenimahalle Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)
4 Kasım Cumartesi:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor (Çamlıca)
16.00 Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Merkez)
5 Kasım Pazar:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Mudanya)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:
3 Kasım Cuma:
14.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Aksaray)
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- Yenimahalle Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)
4 Kasım Cumartesi:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor (Çamlıca)
16.00 Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Merkez)
5 Kasım Pazar:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Mudanya)