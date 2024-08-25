Almanya Bundesliga ilk hafta maçında St. Pauli ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Millerntor Stadyumu'nda oynana maçı Heidenheim 2-0 kazandı.



Deplasman takımının golleri 66. ve 82. dakikalarda Paul Wanner ve Jan Schöppner'den geldi.



Bu sonuçla Heidenheim ligdeki ilk maçında 3 puanla tanışırken. Ev sahibi ekip henüz puanla tanışamadı.



Heidenheim bir sonraki maçında Häcken ile Konferans Ligi play off turu rövanş maçına çıkacak. St. Pauli ise bir sonraki maçında Union Berlin deplasmanına gidecke.





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