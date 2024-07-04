Heat, DeMar DeRozan için en "favori" talip!

Miami Heat'in, serbest oyuncu DeMar DeRozan'ın bu yaz gitme ihtimali olan takımlar arasında "favori" olan ekip olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Heat, DeMar DeRozan için en 'favori' talip!
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04 Temmuz 2024 14:18
Son güncelleme 04 Temmuz 2024 14:25
Miami Heat'in, serbest oyuncu DeMar DeRozan'ın bu yaz gitme ihtimali olan takımlar arasında "favori" olan ekip olduğu iddia edildi.

The Athletic'ten Jovan Buha, Heat ekibinin bu yaz DeRozan'ı takas etmek için "favori" olarak görülen takım olduğunu söyledi.

Los Angeles Lakers, Sacramento Kings ve LA Clippers'ın da, bir önceki kontratı üç yıllığı 85 milyon dolarlık bir anlaşma olan DeRozan'la ilgilendiği öne sürüldü.

Kariyerinin bu noktasında orta düzey istisna için imza atmayı düşünmediği söylenen DeRozan, önceki sezon 79 maçta 24.0 sayı, 4.3 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

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