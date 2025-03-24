Hasan Şaş'tan Galatasaray'a Arda Güler tavsiyesi

Hasan Şaş, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şaş'ın Arda Güler için ortaya attığı Galatasaray iddiası dikkat çekti.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a Arda Güler tavsiyesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 14:45
Hasan Şaş, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan milli futbolcu Arda Güler'in son durumunu değerlendirdi. Şaş, milli futbolcu ile ilgili çarpıcı bir Galatasaray iddiasında bulundu.

Hasan Şaş'ın Yeni Açık YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"G.SARAY'IN ARDA'YA, ARDA'NIN G.SARAY'A İHTİYACI VAR"

"Arda Güler en son maçında bir şut çekti, Vinicius ile Mbappe'nin tepkisini çekti. Artık işi Real Madrid'de zor.

Bu çocuktan güveni alırsan... Zaten çok oynamıyor. Ben tamamen formayı bir kenara koyarak düşünüyorum... Mertens, Galatasaray'dan gidecek. Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var.

Fenerbahçe demiyorum çünkü orada Talisca var. Beşiktaş olmaz çünkü Beşiktaş daha tam takım olamadı. Galatasaray seyircisi ve takımı Arda'yı taşır.

Galatasaray'ın da ihtiyacı var, Arda'nın da var. Ben bunu transfer olarak değil, kiralık olarak söylüyorum.

Seyirci faktörü var tekrar güveni kazanıyor. Galatasaray'da Mertens gidiyor, Ahmed Kutucu da oynayamaz orada. Galatasaray'ın çok ihtiyacı var böyle bir oyuncuya."  

 
 

 

 

 

 

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery