Hansi Flick'ten Real Madrid ve hakem yanıtı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Flick, ligde Girona ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. Barcelona, Real Madrid maçında kulübede olmasını istediği Flick'in kırmızı kartına itirazda bulunacak.



Olympiakos maçı öncesi ligdeki kırmızı kartıyla ilgili konuşan Flick, "Maçtan sonra düşüneceğim. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Cumartesi günü veya Olympiakos maçının ardından bu konuyu tartışabiliriz. Girona maçından sonra da söylemiştim, hakeme karşı bir düşüncem yok, farklı bir karar verdi ve bunu kabul etmeliyim." dedi.



"Hakemler Real Madrid'e yardım ediyor mu?" sorusuna cevap veren Alman teknik adam, "Ben buraya geleli 16 ay oldu. Sizler çok daha uzun süredir buradasınız ve daha fazla şey biliyorsunuz. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum." yanıtını verdi.



Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Barcelona, ligde ise hafta sonunda Real Madrid'e konuk olacak.



