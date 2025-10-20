20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
0-049'
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Hansi Flick'ten Real Madrid ve hakem yanıtı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, "Hakemler Real Madrid'e yardım ediyor mu?" sorusunun ardından, "Ben buraya geleli 16 ay oldu. Sizler çok daha uzun süredir buradasınız ve daha fazla şey biliyorsunuz. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

calendar 20 Ekim 2025 16:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick'ten Real Madrid ve hakem yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Flick, ligde Girona ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. Barcelona, Real Madrid maçında kulübede olmasını istediği Flick'in kırmızı kartına itirazda bulunacak.

Olympiakos maçı öncesi ligdeki kırmızı kartıyla ilgili konuşan Flick, "Maçtan sonra düşüneceğim. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Cumartesi günü veya Olympiakos maçının ardından bu konuyu tartışabiliriz. Girona maçından sonra da söylemiştim, hakeme karşı bir düşüncem yok, farklı bir karar verdi ve bunu kabul etmeliyim." dedi.

"Hakemler Real Madrid'e yardım ediyor mu?" sorusuna cevap veren Alman teknik adam, "Ben buraya geleli 16 ay oldu. Sizler çok daha uzun süredir buradasınız ve daha fazla şey biliyorsunuz. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum." yanıtını verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Barcelona, ligde ise hafta sonunda Real Madrid'e konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.