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Halkbank, Umut Özdemir'i açıkladı

Efeler Ligi takımlarından Halkbank, geçtiğimiz sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor'da geçiren Umut Özdemir'i kadrosuna kattı.

calendar 05 Ağustos 2025 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank, Umut Özdemir'i açıkladı
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Umut Özdemir'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Libero Umut Özdemir, 2025-2026 sezonunda Halkbank formasıyla sahada olacak. Yeni sezon öncesi kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

28 yaşındaki Umut Özdemir, son olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.

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