Halkbank, deplasmanda kazandı

Halkbank, Efeler Ligi'nde deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA
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Halkbank, deplasmanda kazandı
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05 Ekim 2022 23:44
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ahmet Metehan Tetik, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş)

Halkbank: Ma'a, Bruno, Mert Matic, Abdel-Aziz, Oğuzhan Doğruluk, Doğukan Ulu (Volkan Döne, Deniz İvgen, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Arslan Ekşi)

Setler: 24-26, 25-23, 17-25, 21-25

Süre: 119 dakika (35, 29, 25, 30)

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