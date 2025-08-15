15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Halil Umut Meler'den Avrupa'da geceye damga vuran karar

Halil Umut Meler, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Sheriff-Anderlecht maçında düdük çaldı. 1-1 sona eren müsabakada Anderlecht turlarken, Halil Umut Meler'in bir penaltı pozisyonundaki kararı geceye damga vurdu.

calendar 15 Ağustos 2025 13:23
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: AA
Halil Umut Meler'den Avrupa'da geceye damga vuran karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Sheriff-Anderlecht maçını yönetti.

Anderlecht 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sheriff ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

TEPKİ GÖSTERDİLER



Öte yandan Halil Umut Meler'in 34. dakikada yaşanan bir penaltı pozisyonunda "devam" kararı vermesine Anderlecht futbolcuları tepki gösterdi.

VAR POZİSYONA MÜDAHALE ETTİ

İki elini yana açtığı görülen Halil Umut Meler'den penaltı düdüğü gelmezken, VAR hemen pozisyona müdahale etti.

PENALTI ATIŞINI ÜSTTEN AUTA VURDU 

VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu ekranda izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. Stroeykens penaltı atışını üstten auta vurdu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.