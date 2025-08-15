Halil Umut Meler'den Avrupa'da geceye damga vuran karar

Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Sheriff-Anderlecht maçını yönetti.
Anderlecht 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sheriff ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Öte yandan Halil Umut Meler'in 34. dakikada yaşanan bir penaltı pozisyonunda "devam" kararı vermesine Anderlecht futbolcuları tepki gösterdi.
VAR POZİSYONA MÜDAHALE ETTİ
İki elini yana açtığı görülen Halil Umut Meler'den penaltı düdüğü gelmezken, VAR hemen pozisyona müdahale etti.
PENALTI ATIŞINI ÜSTTEN AUTA VURDU
VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu ekranda izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. Stroeykens penaltı atışını üstten auta vurdu.