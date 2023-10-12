Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sakatlığını henüz atlatamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber
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12 Ekim 2023 08:12
Galatasaray'ın Premier Lig devi Chelsea'den transfer ettiği yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'ten kötü bir haber geldi.

MİLLİ TAKIM'DA DA OYNAYAMAYACAK

Ağrıları nedeniyle Antalya deplasmanına götürülmeyen, ancak Fas Milli Takımı kampına katılan Hakim Ziyech'in davet üzerine mecburi olarak kampa gittiği, ancak hem Fildişi Sahili ile oynanacak dostluk maçında hem de Liberya'ya karşı verilecek eleme mücadelesinde forma giymeyeceği bildirildi.

ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Hakim Ziyech'in bu süre zarfında güçlenme ve yenilenme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.



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