Hakim Ziyech'in ayrılık için iki şartı var

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Hakim Ziyech, geçtiğimiz yılki şampiyonluğa bazı kritik maçlardaki performansıyla katkı sağlamıştı. Ancak, bu sezonki görüntüsüyle beklentilerin altında kaldı. Faslı yıldız, transfer görüşmeleri yapmak için görüşmelere başlarken kulübe tepkili olduğun altı çizildi.
KULÜBE TEPKİLİ
Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen geçtiğimiz hafta Türkiye'yi terk eden ve transfer görüşmeleri yapmaya başlayan Hakim Ziyech'in asıl sıkıntısı ortaya çıktı. Fas basınında yer alan iddiaya göre tecrübeli futbolcu maaşının 400 bin euro'luk bir bölümünü hala alamadığı, imza parasının bir kısmı da henüz ödenmediği için kulübe tepkili.
2 ŞARTI VAR
Faslı oyuncunun transfer için iki şartı var. Fransa'dan Rennes kulübünün de transferi için devreye girdiği oyuncunun şartları ise şöyle; Beklentisini karşılayacak oranda maaş beklentisi, kulübün yeterince çekici ve cazip bir şehirde yer alması.
Söz konusu taleplerin oyuncuyu Orta Doğu kulüplerine yönlendirebileceği belirtilirken Benfica, Olympiakos ve MLS'ten bazı kulüplerin de talip olduğu belirtildi.
KULÜBE TEPKİLİ
Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen geçtiğimiz hafta Türkiye'yi terk eden ve transfer görüşmeleri yapmaya başlayan Hakim Ziyech'in asıl sıkıntısı ortaya çıktı. Fas basınında yer alan iddiaya göre tecrübeli futbolcu maaşının 400 bin euro'luk bir bölümünü hala alamadığı, imza parasının bir kısmı da henüz ödenmediği için kulübe tepkili.
2 ŞARTI VAR
Faslı oyuncunun transfer için iki şartı var. Fransa'dan Rennes kulübünün de transferi için devreye girdiği oyuncunun şartları ise şöyle; Beklentisini karşılayacak oranda maaş beklentisi, kulübün yeterince çekici ve cazip bir şehirde yer alması.
Söz konusu taleplerin oyuncuyu Orta Doğu kulüplerine yönlendirebileceği belirtilirken Benfica, Olympiakos ve MLS'ten bazı kulüplerin de talip olduğu belirtildi.