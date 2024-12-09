Hakeme orta parmak gösteren Collins'e 35 bin dolar ceza!

San Antonio Spurs pivotu Zach Collins'in, hakeme orta parmak gösterdiği için NBA tarafından 35 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Hakeme orta parmak gösteren Collins'e 35 bin dolar ceza!
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09 Aralık 2024 12:53
San Antonio Spurs pivotu Zach Collins'in, hakeme orta parmak gösterdiği için NBA tarafından 35 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Collins, Spurs'ün Sacramento Kings'e 140-113 kaybettiği maçta oyundan atıldıktan sonra hakeme orta parmağını göstermişti. Bu hareketi nedeniyle ise NBA'in Başkan Yardımcısı Joe Dumars, Collins'in 35 bin dolar para cezası ödeyeceğini duyurdu.

Collins, maçın dördüncü çeyreğinde çalınan bir faul kararına itiraz ettikten sonra üst üste iki teknik faul almıştı.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına ortalama 6.0 sayı, 3.3 ribaund, 1.8 asist, 0.5 top çalma ve 0.5 blok istatistiklerine sahip. 

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