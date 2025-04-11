Hakan Keleş: "Son maça kadar kovalayacağız"

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Son maça kadar kovalayacağız'
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11 Nisan 2025 00:35
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 4-1 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Matematiksel olarak düşmesek de işimiz çok zor. İnşallah son maça kadar kovalayacağız." dedi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri ilk günlerde takımda iyi bir hava yakaladıklarını belirtti.

Geldikleri günden bu yana ekibiyle kötü gidişatı düzeltmeye çalıştıklarını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Çok çaba sarf ettik. İlk geldiğimizde 6 haftalık programda iyi bir periyot yakaladık. Sonra takımda yaşadığımız problemleri bir türlü çözemedik. Bu durum oyuncuların motivasyonunu bozdu. Toparlamaya çalıştık ama son haftalarda çok sıkıntılı sonuçlar aldık. Bizim için çok kötü oldu. Rakibimizin kadro kalitesi çok iyi, ligin lideri. Maça çok iyi başladılar. Biz de çok kötü 3 gol yedik, çıkarmak çok zordu. Bir gol bulduk ama yetmedi. Hakem kararlarında bence sıkıntılar vardı ama bu Kocaelispor'un iyi oyununa gölge düşürmez. Biz düşerken de böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Çok fazla haklarımızı savunamıyoruz. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Bizim adımıza sıkıntılı süreç devam ediyor. Matematiksel olarak düşmesek de işimiz çok zor. İnşallah son maça kadar kovalayacağız."

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