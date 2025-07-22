Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için menajerinden açıklama geldi.
TRT Spor'a konuşan Gordon Stipic-Wipfler, çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"İDDİALARIN HİÇBİR DAYANAĞI YOK"
Stipic-Wipfler, "Hakan'ın transferi konusunda adı anılan kulüpler ve çıkan iddialar üzerine hiçbir görüşme yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile görüşme yapmadık! İddiaların hiçbir dayanağı yok! Hakan Çalhanoğlu ve ben, Galatasaray ile de görüşmedik. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak" ifadelerini kullandı.
"GELECEK SEZON INTER'DE OLACAK"
Hakan'ın geleceğiyle ilgili konuşan menajer, "Çok fazla haber çıkıyor. Ancak Hakan Çalhanoğlu gelecek sezon Inter'de olacak" dedi.
"INTER'DE MUTLU"
Oyuncusunun mevcut durumundan memnun olduğunu belirten Stipic-Wipfler, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY'IN BAŞKA PLANLARI VAR"
TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Çalhanoğlu'nun geçmişine dair de konuşan menajer, şu ifadeleri kullandı:
"Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var."
TRT Spor'a konuşan Gordon Stipic-Wipfler, çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"İDDİALARIN HİÇBİR DAYANAĞI YOK"
Stipic-Wipfler, "Hakan'ın transferi konusunda adı anılan kulüpler ve çıkan iddialar üzerine hiçbir görüşme yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile görüşme yapmadık! İddiaların hiçbir dayanağı yok! Hakan Çalhanoğlu ve ben, Galatasaray ile de görüşmedik. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak" ifadelerini kullandı.
"GELECEK SEZON INTER'DE OLACAK"
Hakan'ın geleceğiyle ilgili konuşan menajer, "Çok fazla haber çıkıyor. Ancak Hakan Çalhanoğlu gelecek sezon Inter'de olacak" dedi.
"INTER'DE MUTLU"
Oyuncusunun mevcut durumundan memnun olduğunu belirten Stipic-Wipfler, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY'IN BAŞKA PLANLARI VAR"
TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Çalhanoğlu'nun geçmişine dair de konuşan menajer, şu ifadeleri kullandı:
"Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var."