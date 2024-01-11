Hakan Arslan: "Hilal - Ay yıldız taktiği"

Sivasspor'un deneyimli isimlerinden Hakan Arslan, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Arslan: 'Hilal - Ay yıldız taktiği'
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11 Ocak 2024 20:22
Son güncelleme 11 Ocak 2024 20:23
Sivasspor'un deneyimli isimlerinden Hakan Arslan, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kısa bir açıklama yapan ARslan, şu sözleri kullandı;

"Bülent hocamız Galatasaray'ı durdurma konusunda plan yaptı. Geçiş oyunlarına önem verdik. 5'li savunma, 3'lü orta saha 2'li forvet. Hilal, Ay Yıldızlı şekilde sahaya dizildik. İşimize yaradı bu taktik. Her maçın senaryosu farklı elbette."

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