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Hagi ve Popescu, kupanın yıldönümünde İstanbul'da

Galatasaray ve Türk futbol tarihinin en büyük başarısı olan UEFA Kupası zaferinde büyük pay sahibi olan Hagi ve Popescu, yıl dönümü etkinlikleri için İstanbul'a geldi.

calendar 17 Mayıs 2025 12:48 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hagi ve Popescu, kupanın yıldönümünde İstanbul'da
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Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası kazanmasının 25'nci yıl dönümü nedeniyle o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, İstanbul'a geldi.

UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra alandan ayrılan iki eski futbolcu, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonunda düzenlenecek etkinlikte taraftarlarla bir araya gelecekler.


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