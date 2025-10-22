21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Haaland saymaya devam etti; Manchester City kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Manchester City, Villarreal'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

calendar 22 Ekim 2025 00:05 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Haaland saymaya devam etti; Manchester City kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Manchester City, Villarreal'e deplasmanda konuk oldu.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Manchester City, 2-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Erlin Haaland ve 40. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

HAALAND'DAN ÜST ÜSTE 12. MAÇTA GOL

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e attığı golle birlikte son 12 resmi maçında da gol atan Erling Haaland, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 24 gol kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 7'ye yükseltti. Villarreal ise 1 puanda kaldı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Manchester City, Boruissia Dortmund'u konuk edecek. Villarreal, Pafos'a konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.