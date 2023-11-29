Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Manchester City sahasında konuk ettiği RB Leipzig ile 3-2 mağlup etti.



Manchester City'nin gollerini 54. dakikada Erling Haaland, 70. dakikada Phil Foden ve 87. dakikada Julian Alvarez attı. RB Leipzig'in gollerini ise 13 ve 33. dakikalarda Lois Openda kaydetti.



Erling Haaland attığı golle 40 gole en erken ulaşan futbolcu rekorunu Kylian Mbappe'den aldı.



Manchester City aldığı bu galibiyetle 15 puana çıkarken, RB Leipzig'de 9 puanda kaldı.



Manchester City bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Kızılyıldız'a konuk olurken, RB Leipzig evinde Young Boys'u ağırlayacak.





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