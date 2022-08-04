Gustavo Henrique, ilki yaşayacak!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, sarı-lacivertlilerde ilk kez Slovacko karşısında sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertlilerin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu, teknik direktör Jorge Jesus tarafından Slovacko maçında ilk 11'de görevlendirildi.
Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü 11 şu şekilde;
Ertuğrul, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi ve Valencia.
Sarı-lacivertlilerin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu, teknik direktör Jorge Jesus tarafından Slovacko maçında ilk 11'de görevlendirildi.
Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü 11 şu şekilde;
Ertuğrul, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi ve Valencia.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ