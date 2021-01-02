Güntekin Onay: "Gomis'i gönderip Diagne ve Falcao'yu aldılar"

Güntekin Onay, BeINSports'ta yaptığı değerlendirmelerde Galatasaray Yönetimi'nin transfer politikasını eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Güntekin Onay: 'Gomis'i gönderip Diagne ve Falcao'yu aldılar'
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02 Ocak 2021 22:30
Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Güntekin Onay, BeINSports'ta değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın Gomis'i gönderip daha yüksek maliyetle Falcao'yu transfer etmesinin büyük bir hata olduğunu dile getiren Güntekin Onay, "Ben ne yapıp edip Gomis'i tutardım. Sahada her şeyini veren, iyi bir profesyoneldi. Galatasaray'da şu anda Gomis olsa, belki geçen sene de şampiyon olacaktı. Gomis gol kralı olmadı mı, çok iyi performans sergilemedi mi? Niye gitti? Maaş zammı istedi, gönderdin. Sonra 10 milyon verip Diagne'yi aldın, Falcao'yu aldın, 5 milyon euro maaşı var" dedi.



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