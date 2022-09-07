Günay Güvenç rekor kırdı

Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç Galatasaray maçındaki kurtarış performansıyla kariyer rekorunu kırdı.



En son geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'nın Galatasaray'ı kendi evinde 3-1 yendiği maçta 9 kurtarış yapan Günay Güvenç geçtiğimiz pazartesi günü oynanan maçta kalesine gelen 13 şutta 11 kurtarış yaparak kariyer rekorunu kırdı. 11 kurtarış arasına bir de penaltı bulunurken Günay Güvenç'in bu performansı taraflı tarafsız herkes tarafından takdir topladı.



SON 4 YILIN EN ÇOK PENALTI KURTARANI



Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç Galatasaray karşısında penaltı atışında Gomis'e izin vermezken 2019/2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok penaltı kurtaran kaleci olma unvanınıda eline geçirdi. Günay Güvenç 6'ıncı kez penaltı kurtarırken bu anlamda son 4 sezonda en çok penaltı kurtaran Okan Kocuk ve Kristoffer Nordfeldt'i de (5) geride bırakmış oldu.



Haber: Ali Budak





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