Guardiola, transfer operasyonuna başladı

Premier Lig'de zirvenin çok uzağında kalan ve arka arkaya alınan mağlubiyetlere dur diyemeyen Manchester City, büyük transfer operasyonuna başladı.



Kadrosuna öncelikle Mısırlı hücum oyuncusu Omar Marmoush'u katmak isteyen Manchester City, Eintracht Frankfurt'a 50 milyon euro önerdi. Alman ekibi ise bu teklifi yetersiz bularak 80 milyon euro bonservis talep etti.



MARMOUSH BU SEZON BUNDESLIGA'YI 'KIRDI'



Forvet bölgesinde oynayan 25 yaşındaki Omar Marmoush, 2023 yazında bedelsiz olarak Wolfsburg'tan Frankfurt'a transfer olmuştu. Marmoush, bu sezon oynadığı 24 maçta 18 gol atıp 12 asist yaptı.



STOPER İÇİN İKİ GENÇ OYUNCU LİSTEDE



Manchester City, Omar Marmoush dışında stoper bölgesine Palmeiras'tan Vitor Reis ve Len'ten Abdukodir Khusanov'i takip ettiği belirtildi.



Palmeiraslı 18 yaşındaki stoper Reis için 40 milyon euro, Lensli 20 yaşındaki Khusanov içinse 35 milyon euro bonservis istendiği kaydedildi.







