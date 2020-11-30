Guardiola, artık futboldan zevk alamıyor

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, takımının Burnley karşısındaki galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Pep, takımının galibiyetine rağmen futboldan zevk almakta zorlandığını açıkladı.



İspanyol teknik adamın takımı, Burnley'e karşı 5-0 kazanarak sezonun en farklı galibiyetini aldı.



"BİR İSTİSNA DEĞİL"



Guardiola, seyircisiz futbol üzerine açıklamalarında; "Futbol, 3 günde 1 maç yaparken her stada girdiğinizde tribünde taraftarların varlığıyla eğlenceli olur. Artık hiç özel değil. Buraya git, oraya git... Dünyanın her yerinde durum aynı. Restaurant'a gidemiyorsun, hatta basın toplantısında gazeteciler bile olmuyor. Futbol bir istisna değil. Nereye gitmemiz gerekiyorsa, gidiyoruz ve oynuyoruz. Hepsi bu." dedi.



Pep Guardiola'nın takımı Burnley maçıyla birlikte üst üste 29. seyircisiz maçını oynamış oldu. Gök Maviler, 19 Aralık'taki Southampton maçına kadar 5 maç daha seyircisiz oynayacak.



İngiliz hükümetinin yeni kuralları gereği Southampton sahasında 2.000 civarında seyirciye oynayabilecek. Manchester şehri risk teşkil ettiği için, City sahasında seyircisiz kalmaya devam edecek.



