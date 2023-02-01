Portland Trail Blazers forveti Jerami Grant, Trail Blazers'ın kendisine sözleşme uzatma teklif ettiğini kabul etti.



Hakkında Blazers'ın kendisine dört yıllığı 112.6 milyon dolarlık bir uzatma kontratı teklif ettiğine dair raporlar çıkan Grant, mevzubahis anlaşmayı imzalamak için acelesi olmadığını belirtirken, bunun Portland'daki mutluluk seviyesiyle hiçbir ilgisi olmadığını da sözlerine ekledi:



"Şu anda sezona odaklanmış durumdayım. Muhtemelen sezon sonuna kadar bekleyecek ve (genel menajer) Joe (Cronin) ile konuşacağım. Her şey yolunda. Burayı seviyorum. Bunları zamanı geldiğinde konuşacağız."



Grant, gelen teklifi 30 Haziran'a kadar kabul etmediği takdirde 1 Temmuz'da sınırsız bir serbest oyuncu olacak ve bu noktada, Trail Blazers ile beş yıllığı 233.2 milyon dolarlık veya başka bir takımla dört yıllığı 172.9 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamaya uygun olacak.





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