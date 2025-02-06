Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Göztepe, Gaziantep FK'yi konuk etti.



Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 58. dakikada Kuryu Matsuki kaydetti.



Mücadele Göztepe'nin 1 -0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada da Erzurumspor FK'yi deplasmanda 1-0 yenen Sarı-Kırmızılılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı.



İlk haftada evinde İstanbulspor'u 4-0 yenen Gaziantep FK ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.



Göztepe kupanın bir sonraki maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Süper Lig'de ise Göztepe, 10 Şubat'ta Bodrum FK'ye konuk olacak. Gaziantep FK ise haftayı BAY geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



Göztepeli oyuncular ısınmaya üzerinde 6 Şubat'ta depremden etkilenen illerin adlarının bulunduğu "Unutmayacağız" yazılı tişörtle çıktı.



5. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Emerson'un rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta top, defans oyuncusuna çarpıp sol direğin üstünden dışarı çıktı.



Maçın 6. dakikasında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar, depremde hayatını kaybeden vatandaşları alkışlarla andı. Futbolcular ve teknik heyetler de alkışlara eşlik etti.



30. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Victor Hugo'nun ceza sahası içi sol çaprazında 2 rakibini çalımlayıp yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Nazım Sangare'nin şutunda topu kaleci Burak Bozan, güçlükle kornere çeldi.



58. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde kafayla uzaklaştırılan topla sol ceza sahası dışında buluşan İsmail Köybaşı'nın şutunda top sağ arka direkteki Matsuki'nin önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak sağ üst kale direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-0



76. dakikada ceza sahası sol önde topla buluşan Okereke'nin plase vuruşunda top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.



85. dakikada ceza sahası sol yayı önünde Matsuki'nin pasında topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Batuhan Kolak, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar



Göztepe: Arda Özçimen, Furkan Bayır (Dk.87 Doğan Erdoğan), Heliton, Bokele, Nazım Sangare (Dk.61 Nielsen), Ahmet Ildız (Dk. 87 Ogün Bayrak), Dennis, İsmail Köybaşı, Victor Hugo (Dk.61 Miroshi), Matsuki, Emerson (Dk. 39 Tijanic),



Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Viana, Emre Taşdemir (Dk.89 Muhammed Gümüşkaya), Daubin, Boateng, Ogün Özçiçek (Dk. 69 Maxim), Furkan Soyalp (Dk.46 Kozlowski), Halil Dervişoğlu (Dk.69 Okereke), Kenan Kodro (Dk.46 Lungoyi),



Gol: Dk. 58 Matsuki (Göztepe)



Sarı kart: Dk. 48 Matuki (Göztepe)



