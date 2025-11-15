15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Göztepe'den Yusuf Demir hamlesi!

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Göztepe, kanat bölgesine takviye yapmak amacıyla G.Saray'ın genç yeteneği Yusuf Demir'i istiyor.

calendar 15 Kasım 2025 09:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Göztepe'den Yusuf Demir hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Göztepe, Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

Bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulamayan Avusturya doğumlu Türk futbolcu, yetenekleriyle genç yaşta dikkatleri üzerine çekmiş ve bir dönem Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmişti.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Ancak Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bir başka sarı- kırmızılı takım olan Göztepe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Göztepe yönetimi, Demir'in dinamizmi ve hücumdaki yaratıcılığını takımın hücum hattına güç katacak önemli bir unsur olarak görüyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.