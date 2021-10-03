Göztepe'den VAR tepkisi: "HaVARhaYok"

Göztepe'den Giresunspor maçındaki bir pozisyona VAR'ın müdahale etmemesine eleştiri

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den VAR tepkisi: 'HaVARhaYok'
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03 Ekim 2021 23:51
Süper Lig'de GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunun müdahale etmemesini eleştirdi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünkü GZT Giresunspor müsabakasında Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki ikili mücadelenin görüntüleri kullanıldı.

Paylaşımda "Soruyoruz! Herhangi bir dövüş sporunda bile dirsek atmak yasakken, futbolda ne zaman serbest oldu? #haVARhaYok Ne fark eder!" ifadelerine yer verildi.




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