Göztepe'de Juan ve Wellington ocak ayına kalıyor

Göztepe'nin kadrosuna dahil etmek için uğraştığı Brezilyalı futbolculardan golcü Juan Silva ve sol kanat Wellington'un ocak ayında sarı-kırmızılılara geleceği ifade edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'de Juan ve Wellington ocak ayına kalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2024 16:29
 Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde atağa kalkan Göztepe'nin kadrosuna dahil etmek için uğraştığı Brezilyalı futbolculardan golcü Juan Silva ve sol kanat Wellington'un ocak ayında sarı-kırmızılılara geleceği ifade edildi.

Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz kulübü Southampton'ın iki oyuncu için Sao Paulo ekibiyle devre arasında anlaştığı açıklandı.

Ara dönemde Southampton ile sözleşme imzalaması beklenen iki futbolcunun ardından Göztepe'ye kiralanacağı kaydedildi. Özellikle Juan Silva'yı yaz döneminde kadrosunda görmeyi bekleyen Göztepe'nin yapılan anlaşma gereği 6 ay daha beklemesi gerekecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise Juan Silva'yı çok fazla bekleme taraftarı olmadığı ve Göztepe'nin lig başlayana kadar iki forvet takviyesi yapacağı kaydedildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery