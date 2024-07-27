Göztepe'de Juan ve Wellington ocak ayına kalıyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde atağa kalkan Göztepe'nin kadrosuna dahil etmek için uğraştığı Brezilyalı futbolculardan golcü Juan Silva ve sol kanat Wellington'un ocak ayında sarı-kırmızılılara geleceği ifade edildi.



Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz kulübü Southampton'ın iki oyuncu için Sao Paulo ekibiyle devre arasında anlaştığı açıklandı.



Ara dönemde Southampton ile sözleşme imzalaması beklenen iki futbolcunun ardından Göztepe'ye kiralanacağı kaydedildi. Özellikle Juan Silva'yı yaz döneminde kadrosunda görmeyi bekleyen Göztepe'nin yapılan anlaşma gereği 6 ay daha beklemesi gerekecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise Juan Silva'yı çok fazla bekleme taraftarı olmadığı ve Göztepe'nin lig başlayana kadar iki forvet takviyesi yapacağı kaydedildi.



