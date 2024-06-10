Bayern Münih'in eski yıldızı Mario Götze, Bavyera devinde birlikte çalıştığı Pep Guardiola ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.



Şu anda Eintracht Frankfurt'un formasını giyen Götze, Pep Guardiola ile birlikte çalıştığı dönem ve İspanyol teknik adam için, "İki farklı yüzü vardı." dedi.



Alman futbolcu, Guardiola için, "Tansiyon inanılmazdı. Bundesliga'da ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara bağlı olarak davranışlarında inanılmaz bir fark görebiliyordunuz. İki farklı insan gibiydi." açıklamasında bulundu.



2013-2016 yılları arasında Bayern Münih forması giyen 32 yaşındaki Götze, Alman ekibinde 114 maçta sahaya çıktı ve 36 gol, 24 asistlik performans ortaya koydu.





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