Götze: "Guardiola'nın iki farklı yüzü vardı!"

Bayern Münih'te Pep Guardiola ile birlikte çalışan Mario Götze, İspanyol teknik adamın lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında farklı davranışlar gösterdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Götze: 'Guardiola'nın iki farklı yüzü vardı!'
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10 Haziran 2024 19:13
Son güncelleme 10 Haziran 2024 19:16
Bayern Münih'in eski yıldızı Mario Götze, Bavyera devinde birlikte çalıştığı Pep Guardiola ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Şu anda Eintracht Frankfurt'un formasını giyen Götze, Pep Guardiola ile birlikte çalıştığı dönem ve İspanyol teknik adam için, "İki farklı yüzü vardı." dedi.

Alman futbolcu, Guardiola için, "Tansiyon inanılmazdı. Bundesliga'da ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara bağlı olarak davranışlarında inanılmaz bir fark görebiliyordunuz. İki farklı insan gibiydi." açıklamasında bulundu.

2013-2016 yılları arasında Bayern Münih forması giyen 32 yaşındaki Götze, Alman ekibinde 114 maçta sahaya çıktı ve 36 gol, 24 asistlik performans ortaya koydu.

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