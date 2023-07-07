Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sona erdi

Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası tamamlandı.



Toroslar 500 Kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 84 kulüpten çok sayıda kadın ve erkek sporcu katıldı.



Sporcular, takım halinde ve bireysel yarışmalarda dereceye girmek için mücadele etti.



Şampiyonada büyükler ve gençler kategorisinde bireysel yarışarak dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Organizasyonda bireysel kategorilerde dereceye giren sporcular, milli takım kampına katılmaya hak kazandı.



Şampiyonada takımlarda sonuçlar ise şöyle oluştu:



Erkek Takımlar Benchpress Kategorisi



1 - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü



2 - Sivas Engeliler Spor Kulübü



3 - Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü



Erkek Takımlar Powerlifting Kategorisi



1 - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü



2 - Sivas Engeliler Spor Kulübü



3 - Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü



Kadın Benchpress Kategorisi



1 - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü



2 -Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü



3 - Engelsiz Akademi Spor Kulübü



Kadın Takımlar Powerlifting Kategorisi



1 - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü



2 -Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü



3 - Engelsiz Akademi Spor Kulübü



