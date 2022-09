Göksenin Köksal: 'Tek hedefimiz Avrupa'da şampiyonluk'

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal, sarı-kırmızılı ekibin hem Türkiye Basketbol Süper Ligi hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacağını söyledi.



Göksenin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi hazırlıkların iyi gittiğini belirterek, "Adaptasyon sürecimizi çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni bir takımız. Geçen seneden kalan az oyuncu var. Ben de kaptan olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızla buluşacağımız günü iple çekiyoruz." dedi.



Yunan başantrenör Andreas Pistiolis'in geçen sezon gelişiyle önemli bir yükseliş yakaladıklarını aktaran Göksenin, şöyle devam etti:



"İki sezon önceki şeyler geride kaldı. Yeni koçumuzun gelmesiyle ciddi bir şekilde toparlandık. Geçen sezon koçumuzdan öncesinde play-off'a girememe durumumuz vardı. Hocamızın gelmesiyle çok ciddi bir galibiyet serisi yakaladık. Daha sonrasında Anadolu Efes'i eleyebilecek duruma geldik. Onlar da son 2 sezonun THY Avrupa Ligi şampiyonu ama son maçta yenildik. Bu sezon başından sıkı tutmak lazım. Kolay olmayacaktır. Geçen sezondan zor bir lig var. Sezona Anadolu Efes deplasmanıyla başlıyoruz. Kolay bir fikstürümüz yok. İnşallah orayı sağlıklı bir şekilde geçersek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."



Göksenin Köksal, sarı-kırmızılı taraftarların kendilerinden Avrupa'da da şampiyonluk beklediğini vurgulayarak, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tek hedefimiz şampiyonluk. ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğundan sonra Avrupa'da bir başarımız yok. İnşallah bu sezon bu hasrete son vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için kurulan bir takımız. Taraftarımız bizim için çok önemli. Taraftarımız her zaman işin içinde ama mağlubiyetlerden sonra haklı olarak bazen bize kırılabiliyorlar. Bizi hiç yalnız bırakmasınlar. Onlar, bizim sahadaki altıncı adamımız. Bütün Avrupa tekrar bizim ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzu, Galatasaray taraftarının Avrupa'nın en büyük taraftarı olduğunu görecek." ifadelerini kullandı.



Oktay Mahmuti ve Ergin Ataman'ın başantrenörlüğü döneminde Avrupa'da önemli başarılar yakaladıklarını belirten Göksenin, başantrenör Pistiolis için, "Hocamız büyük maçlara çok alışık. Yıllarca Panathinaikos maçlarındaki atmosferleri gördü. Taraftarımız da kendisini çok seviyor. Bir bütün olduk. Geçmişteki başarılı günleri geçen sezon hatırlattığımızı düşünüyorum. İnşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



- "Sahada bütçeler değil oyuncular ve yürek oynuyor"



Göksenin Köksal, rakiplerinin ciddi bütçelerle takım kurduğunu ancak kendilerinin de şampiyonluk mücadelesinde geri adım atmayacağını dile getirdi.



"Bizim için bütçeler çok önemli değil." diyen sarı-kırmızılı basketbolcu, şunları kaydetti:



"Geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe'yi yendik. Bütçeleri bizim 10 katımız. Bizim için yürek, taraftar daha önemli. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve birkaç takımın bizden bütçe olarak ciddi fazlası var ama biz hiçbir zaman geri adım atmayız. Geçen sezon da koçumuz bize hep bunu aşıladı. Geçen sezon play-off dışındayken bir anda Anadolu Efes'i eleyebilecek duruma geldik. Sahada bütçeler değil oyuncular ve yürek oynuyor. Her maçımıza içeride veya deplasmanda kazanmak için çıkacağız. İnşallah da bunu başaracağız."



- "Fransa'yı eleyebilirdik"



Göksenin, Avrupa Şampiyonası'na son 16'da veda eden A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.



Kendisinin de şampiyona öncesi geniş kadroda olduğunu ancak nihai kadroya alınmadığını hatırlatan milli basketbolcu, "Yıllardır milli takıma gidiyorum. Çok şükür ay-yıldızlı formamız bizim için her şeyden daha önemli. Ne zaman çağırırlarsa orada olacağız. Şampiyonada grubumuz kolaydı. Fransa'yı eleyebilirdik. Yolumuz da çok açıktı. Finale kadar bir koridor vardı ama bunu değerlendiremedik. İnşallah bir sonraki şampiyonalarda değerlendiririz. Bir Türk olarak ne zaman bu forma verilirse elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağım." diyerek sözlerini tamamladı.





