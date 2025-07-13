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ABD'de dev final: Chelsea - Paris Saint-Germain

Chelsea ve Paris Saint-Germain, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

calendar 13 Temmuz 2025 00:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABD'de dev final: Chelsea - Paris Saint-Germain
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşacak.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Finalde boy göstermeye hak kazanan Fransa temsilcisi PSG, kulüp tarihindeki ilk Kulüpler Dünya Kupası için mücadele edecek.

Yarı finalde, beş kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan İspanyol devi Real Madrid'i 4-0 gibi net bir skorla eleyen Luis Enrique'nin öğrencileri, Fransa Süper Kupası, Fransa Kupası, Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu sezonki 5. kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.


Öte yandan, geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan Chelsea, bu turnuvadaki ikinci kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Enzo Maresca'nın öğrencileri, yarı finalde Brezilya ekibi Fluminense'yi Pedro'nun iki golüyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İngiliz temsilcisi, 2021-2022 sezonundaki finalde Brezilya ekibi Palmeiras'ı uzatmalarda kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk kupasına uzanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez, Reece James, Chalobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Nkunku, Palmer, Neto, Delap.



Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.



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