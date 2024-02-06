Gökdeniz Gürpüz: "Mutlu ve heyecanlıyım"

Galatasaray'ın genç oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, Bandırmaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Gökdeniz Gürpüz: 'Mutlu ve heyecanlıyım'
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06 Şubat 2024 23:16
Galatasaray'ın genç oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, Bandırmaspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Gökdeniz Gürpüz yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıydım. İlk kez resmi maça çıktım. Okan Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum." dedi

Gürpüz ayrıca, "Çeyrek finaldeyiz ve böyle devam etmek istiyoruz. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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