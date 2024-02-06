Gökdeniz Gürpüz: 'Mutlu ve heyecanlıyım'

Galatasaray'ın genç oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, Bandırmaspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.
Gökdeniz Gürpüz yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıydım. İlk kez resmi maça çıktım. Okan Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum." dedi
Gürpüz ayrıca, "Çeyrek finaldeyiz ve böyle devam etmek istiyoruz. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Gökdeniz Gürpüz yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıydım. İlk kez resmi maça çıktım. Okan Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum." dedi
Gürpüz ayrıca, "Çeyrek finaldeyiz ve böyle devam etmek istiyoruz. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.