Gizem Örge: 'Burayı namağlup bitirmek isityoruz'

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yenerek 6'da 6 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda oyuncular Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Meliha Diken ve Berka Buse Özden, taraftarın maçlara olan ilgisinden memnun olduklarını söyledi.Milli oyuncular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İki aylık bir aradan sonra sahaya döndüğü için mutlu olduğunu belirten Gizem Örge,ifadelerini kullandı.Genç oyuncularla aralarında güzel bir uyum olduğunu anlatan tecrübeli libero, şunları kaydetti:Ebrar Karakurt da İstanbul'da oynamanın çok güzel bir his olduğunu belirterek,diye konuştu.Meliha Diken de milli maçlara ev sahipliği yapmanın özel olduğunu anlatarak,şeklinde görüş belirtti.Berka Buse Özden ise takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.