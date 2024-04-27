İspanya La Liga'nın 33. haftasında Girona, deplasmanda Las Palmas ile karşı karşıya geldi.



Estadio de Gran Canaria'da oynanan mücadeleyi Girona 2-0 kazandı.



Karşılaşmanın 8. dakikasında Las Palmas'ta Sandro Ramirez, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Girona'da 26. dakikada Artem Dovbyk'ın penaltısı kaleciden dönerken Diego Lopez Silva dönen topu ağlarla buluşturmayı başardı.



İlk yarı Girona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Artem Dovbyk, 57. dakikada kullandığı penaltıyı bu kez gole çevirmeyi başardı ve skoru 2-0'a getirdi.



Mücadele bu sonuçla tamamlanırken Girona, 71 puana ulaşarak maç fazlasıyla 70 puanlı Barcelona'yı geçip 2. sıraya yerleşti.



Son 6 maçını kaybeden ve bu süreçte sadece 1 kez ağları havalandırabilen Las Palmas ise 37 puanda kaldı.

İşte La Liga'da oluşan son puan durumu:



1- Real Madrid: 84 puan



2- Girona: 71 puan



3- Barcelona: 70 puan (1 maçı eksik)



4- Atletico Madrid: 61 puan (1 maçı eksik)



Ligde bir sonraki hafta Las Palmas, Real Sociedad'a konuk olacak. Girona ise Barcelona'yı ağırlayacak.

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