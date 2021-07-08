Giresunspor, Junior'un peşinde

Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor'un, sol kanat transferinde rotayı İspanya'ya çevirdiği öğrenildi.
Yeşil Beyazlıların geçen sezon İspanya 1. Ligi'nde Mallorca forması giyen Junior Waka Lible Lago ile ilgilendiği iddia edildi.
Giresunspor'un Fildişi Sahilili sol kanat oyuncusuyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: Giresun Gazete
Yeşil Beyazlıların geçen sezon İspanya 1. Ligi'nde Mallorca forması giyen Junior Waka Lible Lago ile ilgilendiği iddia edildi.
Giresunspor'un Fildişi Sahilili sol kanat oyuncusuyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: Giresun Gazete