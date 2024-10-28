Son olarak Avrupa Ligi'nde Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi.
Beşiktaş, RAMS Park deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek zirve yarışında hata yapmamayı hedefliyor.
SAVUNMAYA UYARILAR
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, zorlu maç öncesinde savunmaya dikkat çekti. Hollandalı teknik adam Galatasaray'ın Icardi ve Osimhen başta olmak üzere hücum hattı konusunda defans oyuncularına uyarılarda bulundu.
DURAN TOPLARA DİKKAT
Van Bronckhorst ayrıca derbide duran toplarla alakalı da çalışmalar yaptırırken kornerlerde ve serbest vuruşlarda oyuncularından ekstra dikkatli olmalarını istedi.
Giovanni van Bronckhorst'tan Icardi ve Osimhen'e önlem!
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, savunmaya ve duran toplara dikkat çekerek Icardi ve Osimhen için oyuncularına özel olarak uyarılarda bulundu.
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28 Ekim 2024 11:30
Son olarak Avrupa Ligi'nde Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi.
Beşiktaş
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