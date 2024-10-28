Son olarak Avrupa Ligi'nde Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi.



Beşiktaş, RAMS Park deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek zirve yarışında hata yapmamayı hedefliyor.



SAVUNMAYA UYARILAR



Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, zorlu maç öncesinde savunmaya dikkat çekti. Hollandalı teknik adam Galatasaray'ın Icardi ve Osimhen başta olmak üzere hücum hattı konusunda defans oyuncularına uyarılarda bulundu.



DURAN TOPLARA DİKKAT



Van Bronckhorst ayrıca derbide duran toplarla alakalı da çalışmalar yaptırırken kornerlerde ve serbest vuruşlarda oyuncularından ekstra dikkatli olmalarını istedi.



