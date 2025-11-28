Genk, ilk yarıda bulduğu gollerle Basel'in fişini çekti!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Genk ile Basel karşı karşıya geldi.



Cegeka Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Genk, 2-1'lik skorla kazandı.



Genk'e galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Hyun-Gyu Oh ile 45+2. dakikada Konstantinos Karetsas kaydetti.



Basel'in tek golünü ise, 57. dakikada Philip Otele attı.



Bu sonucun ardından Genk, puanını 10'a yükseltti. Basel, 6 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Genk, Midtjylland deplasmanına gidecek. Basel, Aston Villa'yı konuk edecek.