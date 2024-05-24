Gençlerbirliği Spor Lisesi il şampiyonu oldu

Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin ilk öğrencileri, Okul Sporları Genç Erkekler Futbol B Turnuvası'nda ilk kupasını kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği Spor Lisesi il şampiyonu oldu
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24 Mayıs 2024 16:18
Gençlerbirliği Spor Lisesi, Okul Sporları Genç Erkekler Futbol B Turnuvası'nı şampiyon tamamladı.

Eğitim-öğretim hayatına 25 öğrencisiyle bu yıl başlayan Gençlerbirliği Spor Lisesi, katıldığı ilk turnuvada şampiyon olarak ilk kupasını aldı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen ve kırmızı-siyahlı kulübün stadyum ve eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kenan Memiş ile gençlik gelişim sorumluluğu ve lisenin müdürlüğü görevlerini yürüten Seçkin Topçu'nun yer aldığı törende öğrencilere kupasını Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş verdi.

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