Gedson'un yokluğunda formaya iki aday

Beşiktaş'ta, Samsunspor karşısında Gedson Fernandes'in sakatlığı nedeniyle belirsizlik yaşanıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Twitter
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Gedson'un yokluğunda formaya iki aday
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09 Ağustos 2024 09:44
Son güncelleme 09 Ağustos 2024 09:45
Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu maç öncesinde Gedson Fernandes'in durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş, sezona Samsun'da başlayacak. Siyah beyazlılar, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Zorlu deplasmanda, Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında ayak bileğinden sakatlanan Gedson Fernandes'in forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Portekizli futbolcunun yerine Onana veya Salih Uçan'a şans vermesi bekleniyor.

Geçen sezon beklentileri karşılayamayan ve sezonun 2. yarısını Marsilya'da kiralık olarak geçiren Jean Onana, süre almaya başladı. Kamerunlu futbolcu, hem hazırlık maçlarında hem de Turkcell Süper Kupa maçında forma giydi.

ONANA OYNAYABİLİR

Onana'nın, özellikle Galatasaray derbisinde sergilediği futbol teknik heyeti memnun etti. Bu nedenle, 24 yaşındaki oyuncunun Samsun'da formaya bir adım daha yakın olduğu kaydedildi.

Giovanni van Bronckhorst'un, Gedson'un yokluğunda 11'de yer vermeyi düşündüğü diğer isim ise Salih Uçan. Hollandalı teknik adamın kararını, maç günü vereceği belirtiliyor.

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