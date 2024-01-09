Gedson Fernandes: 'Daha iyisi olamazdı'

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Portekizli futbolcu, "Daha iyi bir doğum günü hediyesi alamazdım. 3 puan aldığımız ve iyi bir oyun gösterdiğimiz için mutluyum." dedi.
Fernando Santos'un göreve gelmesini değerlendiren Gedson, "Santos bize çok katkı sağlayacaktır. Bize taktik anlamında önemli şeyler kazandıracaktır. Maç maç gelişeceğimize inanıyorum." sözlerini kullandı.
Gedson son olarak, "Bugün önemli bir maç oynadık ama Rize benim önemli hatıralarım olan bir yer. Evimde gibi hissettim bugün ve beni iyi karşılayan herkese teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.
Portekizli futbolcu, "Daha iyi bir doğum günü hediyesi alamazdım. 3 puan aldığımız ve iyi bir oyun gösterdiğimiz için mutluyum." dedi.
Fernando Santos'un göreve gelmesini değerlendiren Gedson, "Santos bize çok katkı sağlayacaktır. Bize taktik anlamında önemli şeyler kazandıracaktır. Maç maç gelişeceğimize inanıyorum." sözlerini kullandı.
Gedson son olarak, "Bugün önemli bir maç oynadık ama Rize benim önemli hatıralarım olan bir yer. Evimde gibi hissettim bugün ve beni iyi karşılayan herkese teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.
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