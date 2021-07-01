Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2021 15:16
Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulübün tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Sabah 08.45'de başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

İdmanda koordinasyon çalışmaları ve fiziksel güç arttırıcı dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.