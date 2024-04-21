Süper Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Gaziantep FK ile Avrupa hayalini sürdürmek isteyen Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Gaziantep FK oldu.



Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexandru Maxim ve 33. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.



Üç haftadır kaybeden Gaziantep FK, bu maçı kazanarak puanını 34'e yükseltti. Deplasmanda son iki maçını kazanan ama Gaziantep FK'ya kaybeden Kasımpaşa 46 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Samsunspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Maxim'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top filelere gitti: 1-0

24. dakikada Kasımpaşa'nın korner vuruşunda savunmadan dönen topu önünde bulan Yunus Emre Gedik'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

33. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in köşe vuruşunda iyi yükselen Arda Kızıldağ kafayla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-0

36. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim topu Alvarenga'ye verdi. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Maxim'in ceza sahası içerisinde sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak dışarı çıktı.

82. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanatta gelişen atağında Ben Ouanes'in ortasında topla buluşan Winck'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.



Stat: Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 80 Ogün Özçiçek), Ertuğrul Ersoy (Dk. 87 Ömürcan Artan), Sorescu, M'Bakata, Alvarenga (Dk. 90 Bikel), Maxim (Dk. 80 Gradel), Dragus (Dk. 90 Badji)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk. 40 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül (Dk. 45 Bastien), Fall (Dk. 66 Rocha), Hajradinovic (Dk. 86 Thomas Zai), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 86 Ngoy)

Goller: Dk. 6 Maxim, Dk. 33 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 90+5 Oğulcan Çağlayan (Kasımpaşa)





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