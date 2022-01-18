Gaziantep FK - Yeni Malatya maçına kar engeli

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk devresi 0-0 sona ermişti.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda maçın ikinci yarısında oyuncular sahaya gelirken hakem Ümit Öztürk zemini kontrol etti ve yoğun kar yağışı nedeniyle mücadele ertelendi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, çarşamba günü saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.
Erteleme kararının ardından hakem Ümit Öztürk ile konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise kırmızı kart gördü.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda maçın ikinci yarısında oyuncular sahaya gelirken hakem Ümit Öztürk zemini kontrol etti ve yoğun kar yağışı nedeniyle mücadele ertelendi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, çarşamba günü saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.
Erteleme kararının ardından hakem Ümit Öztürk ile konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise kırmızı kart gördü.