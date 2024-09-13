Garry Rodrigues, Sivasspor'un yolunu tuttu

Sivasspor, Ankaragücü'nden Garry Rodrigues ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Garry Rodrigues, Sivasspor'un yolunu tuttu
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13 Eylül 2024 22:11
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ankaragücü'nden ayrılan Garry Rodrigues ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: ''Net Global Sivasspor'umuz, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Net Global Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

PERFORMANSI

Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Ankaragücü'nde forma giyen Rodrigues, Trendyol Süper Lig'de toplam 106 maça çıktı. Deneyimli sol kanat oyuncusu çıktığı maçlarda toplam 19 gol 18 asistlik performans sergiledi.
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